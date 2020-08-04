Общество 05.08.2020, 20:40 ЕСПЧ коммуницировал 130 жалоб от задержанных на протестах-2019 в Москве

5 августа, Mossovetinfo.ru - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал 130 из более чем 530 жалоб, поданных задержанными в дни протестов летом 2019 года в Москве, сообщает ИНТЕРФАКС со ...

Общество 05.08.2020, 12:16 Актер Михаил Ефремов в суде не признал свою вину в смертельном ДТП

5 августа. Mossovetinfo – Актер Михаил Ефремов в ходе судебного заседания не признал свою вину в смертельном ДТП, сообщает «Интерфакс». «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего н...