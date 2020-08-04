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Общество     05.08.2020 20:40

ЕСПЧ коммуницировал 130 жалоб от задержанных на протестах-2019 в Москве

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Теги:  Москва  выборы  акция  ЕСПЧ  Собянин  МВД  Мосгордума  Навальный 

5 августа, Mossovetinfo.ru - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал 130 из более чем 530 жалоб, поданных задержанными в дни протестов летом 2019 года в Москве, сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал". В ЕСПЧ зарегистрировано и ожидает стадии коммуникации уже около 400 жалоб.

Правительство  России до 24 октября может представить суду свою позицию по этим жалобам.

В августе минувшего года Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовных дел о массовых беспорядках после протестной акции в Москве, состоявшейся 27 июля.

30 июля 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин назвал массовыми беспорядками несогласованную акцию оппозиции, которая прошла в Москве в субботу 27 июля, а также отметил, что в столице готовятся новые провокации. 
 
По данным МВД, в акции 27 июля 2019 года приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано.

Акции проходили в связи с многочисленными действиями "админресурса", не позволявшими представителям части оппозиции принять участие в выборах в Мосгордуму.  Ответом стало "умное голосование" от Алексея Навального.

Интерфакс отмечает, что правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

По ссылке, - фоторепортажи главного редактора ИА МОССОВЕТ Юрия Загребного с акций протеста в центре Москвы в 2019 году.



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Теги: 
Москва  выборы  акция  ЕСПЧ  Собянин  МВД  Мосгордума  Навальный 

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