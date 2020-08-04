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Общество
05.08.2020, 20:40
ЕСПЧ коммуницировал 130 жалоб от задержанных на протестах-2019 в Москве
5 августа, Mossovetinfo.ru - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал 130 из более чем 530 жалоб, поданных задержанными в дни протестов летом 2019 года в Москве, сообщает ИНТЕРФАКС со ...
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Общество
05.08.2020, 12:16
Актер Михаил Ефремов в суде не признал свою вину в смертельном ДТП
5 августа. Mossovetinfo – Актер Михаил Ефремов в ходе судебного заседания не признал свою вину в смертельном ДТП, сообщает «Интерфакс». «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего н...
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Общество
04.08.2020, 16:05
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
4 августа, Mossovetinfo.ru - Многочисленные нарушения выявлены по итогам проверки приюта для бездомных и бесхозяйных животных «Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. "В ходе ...