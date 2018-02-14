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Общество     14.02.2018 19:01

Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

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Теги:  Москва  25 января  Марш Немцова 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Московские власти согласовали проведение 25 января в центре Москвы шествие – «Марш Немцова», - сообщает оргкомитет Марша Немцова.

«‪Оргкомитет Марша Немцова согласовал с мэрией маршрут мероприятия 25 февраля. Шествие начнется на Страстном и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова. Сбор участников с 13:00. Обязательно приходите!», - сообщил в своих аккаунтах в соцсетях один из членов оргкомитета Илья Яшин.

30 января организаторы Марша Немцова заранее передали мэру Москвы Сергею Собянину предуведомление - письмо о намерении провести 25 февраля в центре столицы Марш Немцова, чтобы власти успели подготовить городские службы к массовому мероприятию.


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Карта места

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Теги: 
Москва  25 января  Марш Немцова 

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