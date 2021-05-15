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Общество     15.05.2021 18:06

Метрополитен Москвы уволил около сотни сторонников Навального – профсоюз

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Теги:  Москва  метро  метрополитен  Навальный  сторонники  увольнение  Венедиктов  профсоюз 

15 мая. Mossovetinfo.ru - Почти 100 сотрудников Московского метрополитена уволено из-за слитой базы сторонников Алексея Навального, - сообщил зампред независимого профсоюза «Московский метрополитен» Василий Шеляков телеканалу «Дождь». Профсоюз планирует провести в понедельник, 17 мая, собрание, по обработке списков пострадавших и выработки мер защиты их прав.

Метрополитен эту информацию не комментирует.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, комментируя в субботу в эфире радиостанции тему массового увольнения сотрудников Московского метро из-за утечки базы данных сторонников Алексея Навального сказал, что «пока нам Мосметро не опровергли, мы считаем это фактом».

Также Венедиктов напомнил, что он говорил ранее, что эта база данных – «не защищена». «Я говорил неоднократно, что те люди, которые призывают людей записаться, должны помнить о том, что они должны защищать их персональные данные. И вот вам доказательство того. Давайте и про это не будем забывать, надо быть аккуратнее со своими сторонниками», - сказал Венедиктов.

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Теги: 
Москва  метро  метрополитен  Навальный  сторонники  увольнение  Венедиктов  профсоюз 

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