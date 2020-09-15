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Общество     15.09.2020 13:50

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

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Теги:  Алексей Навальный 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный, проходящий лечение в немецкой клинике Charite, опубликовал в Instagram первый пост после выхода из комы.

На размещенном снимке Навальный находится в больничной палате, в подписи Навальный сообщил, что вчера был первый день, когда он начал дышать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что после выздоровления Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить оппозиционную деятельность. При этом, он отказался сотрудничать с российскими правоохранительными органами в расследовании того, что с ним произошло.


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Теги: 
Алексей Навальный 

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