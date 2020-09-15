15 сентября. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный, проходящий лечение в немецкой клинике Charite, опубликовал в Instagram первый пост после выхода из комы.



На размещенном снимке Навальный находится в больничной палате, в подписи Навальный сообщил, что вчера был первый день, когда он начал дышать самостоятельно.



Ранее сообщалось, что после выздоровления Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить оппозиционную деятельность. При этом, он отказался сотрудничать с российскими правоохранительными органами в расследовании того, что с ним произошло.