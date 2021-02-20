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Общество     20.02.2021 13:27

Навальный проведет в колонии чуть более двух с половиной лет

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Теги:  Навальный  Алексей Навальный  колония  срок 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный проведет в колонии чуть более 2,5 года с учетом срока, который он провел под домашним арестом и в СИЗО, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд в субботу, 20 февраля, оставил в силе приговор Симоновского районного суда Москвы, который принял решение заменить Навальному условный срок на реальный и приговорил его к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше».

Суд зачел Навальном около 10 месяцев, проведенных под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также два месяца, проведенные под домашним арестом, в ожидании вступления в силу решения по «Ив Роше». Также зачтено время, проведенное в СИЗО.

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Теги: 
Навальный  Алексей Навальный  колония  срок 

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