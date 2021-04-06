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Общество     06.04.2021 19:23

Полиция задержала несколько человек возле колонии, где отбывает наказание Навальный

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Теги:  полиция  Алексей Навальный  Навальный  колония  задержание 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали девять человек возле исправительной колони в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщается на официальном сайте управления МВД по Владимирской области.

Сообщается, что возле колонии собрались порядка 45 человек, из которых около 30 - представители СМИ и блогеры.

Девять человек, которые нарушили общественный порядок, были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Алексей Навальный отбывает в ИК-2 в Покрове наказание по делу «Ив Роше». Ранее Леонид Волков в своем telegram-канале сообщил, что состояние Навального в колонии резко ухудшилось, его мучают боли в спине, которые отдают в ногу. Однако руководство ФСИН со ссылкой на результаты обследования заявило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

В конце марта Навальный сообщил, что он объявил голодовку в связи с отсутствием медицинской помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что, если Навальный действительно болен, ему будет обеспечено необходимое лечение, однако никаких особых условий в колонии ему создавать не будут.

По данным СМИ, собравшиеся возле колонии требовали допустить к Навальному врача.

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Теги: 
полиция  Алексей Навальный  Навальный  колония  задержание 

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