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Общество     03.04.2021 07:03

Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

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Теги:  Яблоко  съезд  реформа 

3 апреля. Mossovetinfо.ru - Партия «Яблоко» проведет в эти выходные, 3-4 апреля, съезд в Москве на котором планируется создать новый институт — Высший совет, в который войдут члены партии старше 65 лет. В составе Высшего совета будут основатели «Яблока».

Внутрипартийная реформа предполагает ужесточение правил приема новых членов, в том числе наличие рекомендаций для кандидатов в партию от членов партии, испытательный стаж, голосования при приеме в партию. Также реформа предполагает введение этического кодекса, праймериз кандидатов на выборы, ограничение сроков пребывания на посту для глав региональных отделений.

Одной из причин реформы эксперты и наблюдатели называют то, что в последнее время партия стала как «проходной двор», ряд новых членов, образовавших группы в партии, свели деятельность не к работе с избирателями, а к внутрипартийным дискуссиям, конфликтам.

В феврале нынешнего года лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский в программной статье "Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики" далу Алексею Навальному, протестам, системе Путина и предлагает объединяться вокруг партии "Яблоко". По мнению Г.Явлинского, деятельность А.Навального, "это популизм и национализм", "это разжигание примитивной социальной розни".

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Теги: 
Яблоко  съезд  реформа 

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