Яшин и Митрохин не посетили форум мундепов по вопросу единых праймериз на ВДНХ

15 апреля. Mossovetinfo.ru - - Организованный Дмитрием Гудковым в субботу, 14 апреля, на ВДНХ форум муниципальных депутатов для выработки процедуры проведения праймериз по выбору единого кандидата от демократической оппозиции на выборах мэра Москвы, проигнорировали «заявившиеся» ранее кандидаты в мэры – глава района Красносельский Илья Яшин и руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин.



По оценке Гудкова, на муниципальном форуме присутствовали «больше 100 депутатов, представители всех оппозиционных партий». Напомним, что в так называемый список оппозиционных московских мундепов, избранных при поддержке проекта «Гудкова – Каца», входило более 260 депутатов.



В большинстве из 146 муниципалитетов Москвы у заявленных кандидатов от оппозиции нет своих представителей – избранных муниципальных депутатов. Поэтому даже соединив свои «мундеповские» ресурсы вместе, опозиционные кандидаты не могут самостоятельно пройти муниципальный фильтр, чтобы стать зарегистрированными кандидатами в мэры Москвы. Ранее ряд кандидатов отмечали, единый кандидат от демократов получит «в подарок» от единороссов недостающие голоса для прохождения муниципального фильтра и регистрации кандидатом. Но пока с единством не складывается. В условиях, когда оппозиционные кандидаты вступили в острую конфронтацию еще до формирования правил по праймериз, перспектива единых праймериз не велика, хотя, как говорят некоторые участники процесса: «несколько выше нуля». В это время «Открытая Россия», Парнас и разные группы муниципальных депутатов пытаются изобрести устраивающую всех процедуру.



В разных вариациях на мероприятии неоднократно звучал тезис, что «праймериз есть смысл проводить только при условии общего участия всех кандидатов». В то же время ряд депутатов отмечает, что праймериз, - это внутрипартийная процедура, а межпартийный праймериз не проработан и чреват конфликтами. На завершающейся неделе глава московского «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что при организации такого праймериз «мы становимся на очень зыбкую почву, где нет ни закона, ни устава партийного. Никаких отработанных процедур, никаких нормальных прецедентов - ничего этого нет».



Присутствовавшая на форуме мундепов на ВДНХ глава совета депутатов Гагаринского района столицы, член «Яблока» Елена Русакова сказала, что позиция руководства партии по вопросу праймериз на выборах мэра Москвы пока не сформирована. Между тем, по информации из разных источников заслуживающих доверия, Елена Русакова в мае-июне месяце, в ходе праймериз, может составить серьезную конкуренцию не только Сергею Митрохину, но, в итоге, и Д.Гудкову, и - И.Яшину.



Выступившая на форуме Ксения Собчак, как и ожидалось, поддержала Дмитрия Гудкова, подчеркнув, что это – «достойный человек оппозиционных взглядов». «Он, вместе с «Яблоком», провел блистательную кампанию муниципальных депутатов в Москве, показав, какая большая поддержка есть у этих людей», - заявила Собчак.



Ожидается, что в ближайшие дни и «Яблоко», и Илья Яшин, - проведут свои аналогичные мероприятия.



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