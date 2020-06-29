29 июня. Mossovetinfo.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос на 800 участках для голосования по поправкам в Конституции в 25 регионах России.



Участников досрочного голосования просили анонимно ответить, как они проголосовали: «За» или «Против» поправок.



По состоянию на 21:00 воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. 70,6% согласились ответить на вопрос, 29,4% отказались отвечать. 76% из тех, кто ответил на вопросы, сообщили, что они проголосовали за поправки в Конституцию, 23,6% сообщили, что проголосовали против поправок, 0,4% сообщили, что испортили бюллетень.



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня. Основной день голосования назначен на 1 июля.