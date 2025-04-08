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Происшествия     10.04.2025 17:52

Не удалось спасти сотрудника Московского зоопарка после укуса ядовитой змеи

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Теги:  змеи  укус  сотрудник  смерть  безопасность  Московский зоопарк  Акулова 

10 апреля — Mossovetinfo.ru — Ядовитая африканская змея во время кормления укусила сотрудника Московского зоопарка, спасти его не удалось, сообщила пресс-служба в пресс-службе столичного зоосада.

«10 апреля во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация: сотрудник Московского зоопарка был укушен животным. На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось. В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении пресс-службы пресс-службе.

В конце марта официальный телеграм-канал Московского зоопарка сообщил, что «в феврале в Московский зоопарк из ЮАР приехало 38 ядовитых змей. Среди них черная и зеленая мамба, щитковая кобра, бумсланги. Некоторые виды в Московском зоопарке впервые: кротовая змея, коралловый аспид и два вида африканских гадюк (хвостатая и южноафриканская горная гадюка)».

«Все змеи сейчас живут во внутренних помещениях Террариума под постоянным наблюдением зоологов. На экспозиции могут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации. В числе первых змей, доступных для обозрения посетителями, рассматриваются черные и зеленые мамбы», - говорилось в сообщении.

Также в сообщении генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала: «Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды».

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Карта места

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Теги: 
змеи  укус  сотрудник  смерть  безопасность  Московский зоопарк  Акулова 

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