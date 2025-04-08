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Происшествия
10.04.2025, 17:52
Не удалось спасти сотрудника Московского зоопарка после укуса ядовитой змеи
10 апреля — Mossovetinfo.ru — Ядовитая африканская змея во время кормления укусила сотрудника Московского зоопарка,...
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Происшествия
09.04.2025, 08:35
39 человек спасли на пожаре в роддоме в Москве сотрудники МЧС России
8 апреля — Mossovetinfo.ru — «Сотрудники МЧС России спасли 39 человек на пожаре в Москве . Из них 6 - по автолестнице. Пл...
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Происшествия
08.04.2025, 16:30
Верховный суд США снял запрет на депортацию венесуэльских мигрантов
8 апреля — Mossovetinfo.ru — Постановлением Верховного суд США отменило решение суда округа Колумбия о применении а...