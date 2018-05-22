23 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.



Ярмыш была признана виновной в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Адвокат Ярмыш обжаловал приговор своей подзащитной в Мосгорсуде.



Кира Ярмыш была задержана 22 мая. По ее собственным словам, поводом для задержания стали две ее записи в Twitter с призывами выйти на несогласованную акцию 5 мая.



Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 5 мая на Проспекте Сахарова, однако Алексей Навальный и ряд других организаторов призвали своих сторонников выйти на несогласованную акцию на Тверской улице. Сам Навальный был задержан в ходе акции и позднее приговорен к 30 суткам административного ареста. Также по этому делу административный арест на 30 суток получили глава штаба Навального в Москве Сергей Бойко и ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов.