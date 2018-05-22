Другие материалы
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Происшествия
23.05.2018, 16:56
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована за нарушение правил проведения митингов
23 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Ярмыш была признана виновной в повторном нарушении п...
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Происшествия
23.05.2018, 13:19
Полицейские задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков
23 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД. 34-летняя женщина была заде...
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Происшествия
22.05.2018, 22:55
8 человек спасено с помощью самоспасателей «Феникс» в горевшей гостинице «Измайлово»
22 мая, Mossovetinfo.ru - Во вторник вечером в горевшей на 31 этаже гостинице «Измайлово» по адресу: Измайловское шоссе, 71, корп. 2В восемь человек были спасены с помощью самоспасателей «Феникс», соо...