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Происшествия     23.05.2018, 16:56

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована за нарушение правил проведения митингов

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Теги:  Суд  оппозиция  арест  Алексей Навальный  Кира Ярмыш 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Ярмыш была признана виновной в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Адвокат Ярмыш обжаловал приговор своей подзащитной в Мосгорсуде.

Кира Ярмыш была задержана 22 мая. По ее собственным словам, поводом для задержания стали две ее записи в Twitter с призывами выйти на несогласованную акцию 5 мая.

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 5 мая на Проспекте Сахарова, однако Алексей Навальный и ряд других организаторов призвали своих сторонников выйти на несогласованную акцию на Тверской улице. Сам Навальный был задержан в ходе акции и позднее приговорен к 30 суткам административного ареста. Также по этому делу административный арест на 30 суток получили глава штаба Навального в Москве Сергей Бойко и ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов.


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Теги: 
Суд  оппозиция  арест  Алексей Навальный  Кира Ярмыш 

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