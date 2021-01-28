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Происшествия     28.01.2021 11:28

СК завел дело на Леонида Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях

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Теги:  СК РФ  Леонид Волков  акции протеста  уголовное дело 

28 января. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет») несовершеннолетних к совершению противоправных действий»)». По данной статье Волков может получить до двух лет лишения свободы.

По словам Петренко, следствие располагает видеозаписями, на которых Волков обращается к несовершеннолетним с призывами принять участие в несанкционированных протестных акциях 23 января. Свое видеообращение Волков разместил на видеохостинге YouTube, после чего опубликовал ссылки на него в в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек. В Москве СК РФ возбудил по итогам акций уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее стало известно, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарных норм.

В среду, 27 января, СК РФ сообщил, что в общей сложности по итогам протестных акций в разных городах было возбуждено 21 уголовное дело.


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Теги: 
СК РФ  Леонид Волков  акции протеста  уголовное дело 

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