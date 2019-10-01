1 октября. Mossovetinfo.ru – Суд Клинцовского городского суда Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении Александру Протасовицкому, который был осужден за драки вместе с футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и братом Кокорина Кириллом.



Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорин, а также детский тренер Александр Протасовицкий были признаны виновными в том, что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим нанесли телесные повреждения.



8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 года тюрьмы, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения.



По словам адвоката Протасовицкого Николая Савостьянока, причиной отказа в УДО стали взыскания, наложенные на Протасовицкого во время заключения. Срок заключения Протасовицкого истекает 13 ноября. При этом адвокат допустил, что несмотря на то, что срок заключения истекает, Протасовицкий возможно обжалует решение суда об отказе в УДО.



6 сентября суд удовлетворил ходатайства братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября решение вступило в силу, и они вышли на свободу.