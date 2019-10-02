2 октября. Mossovetinfo.ru – Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам несанкционированной акции оппозиции 27 июля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.



В исковом заявлении владельцы ресторана указали, что из-за проведения несанкционированной акции они были вынуждены 27 июля закрыть ресторан с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям. Упущенную выгоду истец оценил в 551,8 тысячи рублей. Ответчиками по иску были заявлены организаторы акции: Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и Алексей Навальный.



Суд принял решение частично удовлетворить исковое заявление и взыскать с ответчиков 241 тысячу 520 рублей.



Ранее сообщалось, что Коптевский районный суд Москвы взыскал с организаторов несанкционированной акции в Москве более 1,2 миллиона рублей по иску «Морготранса», а затем принял решение взыскать с них же 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги».