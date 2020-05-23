В Химках ночью взорвали банкомат Сбербанка

23 мая. Mossovetinfo.ru - В ночь на субботу 23 мая около 03:00 в подмосковных Химках на улице Карла Маркса, 2 неизвестными взорван банкомат. рыва банкомата в Химках неизвестными. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 158 (кража), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. О размере нанесенного ущерба не сообщается.



Правоохранительными органами "проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников".



Как сообщает корреспондент ИА "Моссовет" по указанному адресу в квартале Старбеево Химок расположен крупный, изолированно стоящий магазин "Пятерочка". На видео, распроспространенном в соцсетях и на ряде телеканалов, показано, что взорван банкомат "Сбербанка" и вокруг разбросаны денежные купюры.