 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     12.03.2021 16:48

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против ряда россиян и украинцев

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  санкции  Украина 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Евросоюз продлил до 15 сентября действие санкций, введенных против ряда россиян и украинцев, а также ряда компаний из-за ситуации на Украине, об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Совета ЕС.

Санкции были введены в марте 2014 года «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Каждые полгода ЕС продлевает санкции.

В настоящее время в санкционный список входит 177 человек и 48 организаций. Указанным гражданам, а также представителям попавших под санкции организации запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, санкции предусматривают заморозку активов этих граждан и организаций в ЕС.

2 марта Евросоюз ввел ряд персональных санкций против российских чиновников, которые, по мнению еврочиновников, имеют отношение к тюремному заключению Алексея Навального. В тот же день из-за ситуации с Навальным США ввели санкции в отношении 9 российских компаний и одного исследовательского института. Кроме того, под санкции в отношении три коммерческих компаний из Германии и одна из Швейцарии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  санкции  Украина 

Возврат к списку

Лента новостей

17:03 Мнения Роспотребнадзор: новые штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания

16:48 В мире Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против ряда россиян и украинцев

15:28 Происшествия Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

14:32 Общество Москвичей предупредили о ветре, метели и гололедице в выходные

13:53 В России Минтруд предлагает скорректировать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru