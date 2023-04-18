Космический корабль Starship разрушился на высоте около 38 километров

20 апреля. Mossovetinfo.ru - SpaceX «многому научилась для следующего тестового запуска» написал в своей соцсети основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск после запуска беспилотной ракеты Starship, которая взорвалась в воздухе несколько минут спустя на высоте около 38 километров.



«Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», - написала компания.



Маск поздравил компанию и сказал, что команда "многому научилась" при подготовке к следующему тестовому запуску, который, по его словам, произойдет через несколько месяцев.

«Поздравляю команду SpaceX в связи с захватывающим тестовым запуском Starship. Мы многому научились перед следующим полётом, который состоится через несколько месяцев. Сегодня состоялось событие, которое мы ждали более 3-х лет», - написал Маск.



Несмотря на всё это, ключевая цель полёта — не взорваться на стартовой площадке была выполнена! Стартовая инфраструктура скорее всего не получила серьёзных повреждений и поэтому SpaceX скоро восстановит её и продолжит подготовку к следующему, надеемся, что успешному полёту, - отмечается в сообщениях после внепланового завершения полета.



Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, и обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.



Космический корабль SpaceX, самая мощная ракета, когда-либо построенная, стартовала со стартовой площадки недалеко от Браунсвилла, на побережье штата Техас, в четверг, 20 апреля.



НАСА предполагает использование космический корабль SpaceX в качестве посадочного модуля на Луну, доставляя астронавтов с отдельного космического корабля на поверхность Луны для миссии Artemis III, которая в настоящее время запланирована на 2025 год. Прежде чем Starship сможет завершить свою первую грандиозную миссию или принять астронавтов, SpaceX предстоит решить значительные технологические вопросы. Состоявшийся 20 апреля испытательный полет был небольшим шагом в грандиозном проекте и SpaceX должна доказать, что Starship может долететь до Луны. Сегодняшний испытательный полет был направлен только на достижение околоорбитальных скоростей и частичный облет планеты.