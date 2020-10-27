27 октября. Mossovetinfo.ru – Санкции, введенные против россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным, показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать события, происходящие в мире, заявил в интервью хорватской газете «Вечерни лист», министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Кроме того, по словам главы МИД РФ, санкции, введенные против россиян, показывают стремление ЕС поставить себя вне закона.



Лавров назвал высокомерным отказ Германии отвечать на запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным. Кроме того, по словам главы российского МИД, эти отказы являются прямым нарушением Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Введенные по инициативе Франции и Германии санкции против россиян Лавров назвал нелегитимными.



«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», - заявил Лавров.



По словам Лаврова, европейская сторона забыла про дипломатию и опустилась до банального хамства.



Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не оставит без ответа введенные санкции, однако выразил надежду, что у ЕС хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы восстановить диалог с Россией в полном объеме.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.



Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «пустым шумом».



15 октября Евросоюз ввел персональные санкции против шести российских чиновников, которые якобы были причастны к отравлению Навального.