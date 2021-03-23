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В мире     23.03.2021 11:37

Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

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Теги:  Сергей Лавров  Лавров  Россия  Евросоюз  Китай 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И заявил, что у России сейчас нет отношений с Евросоюзом, так как вся структура отношений была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, сообщает ТАСС.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», - отметил Лавров.

При этом, по словам Лаврова, Россия готова к восстановлению отношений с Евросоюзом, если в Европе все же решаться пойти на такой шаг, но только на основе равноправия и поиска баланса интересов.

При этом, по словам Лаврова, Россия всегда была нацелена на сотрудничество с любыми соседями, и на востоке, и на западе.

Но в нынешней ситуации, когда отношений с Евросоюзом нет, отношения между Россией и Китаем развиваются все более активно.

В начале марта Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских чиновников в связи с делом Навального, а затем продлил действие антироссийских санкций по Украине.

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Теги: 
Сергей Лавров  Лавров  Россия  Евросоюз  Китай 

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