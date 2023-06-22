МИД Израиля планирует выразить протест дипмиссии Украины после резкой критики

26 июня — Mossovetinfo.ru — МИД Израиля планирует вызвать посла Украины и выразить протест после того, как Посольство Украины в Израиле на своей странинице в соцсети обвинило правительство Израиля в том, что оно «выбрало путь тесного сотрудничества с Россией», — сообщает газета The Jerusalem Post.



Поводом для резких, недипломатичных высказываний и выводов украинского посольства послужило то, что премьер-министр Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post в минувшую пятницу сообщил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, так как оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля и что западное противотанковое оружие, переданное Украине, уже обнаружили у израильских границ.