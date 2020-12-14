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В мире     14.12.2020 17:19

Новое расследование об отравлении Навального может привести к санцкциям со стороны США

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Теги:  Навальный  расследование  санкции  CNN  Bellingca  новичок  химоружие 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Расследование CNN-Bellingcat "выявило российских специалистов, которые выслеживали заклятого врага Путина Алексея Навального до его отравления", - говорится в материале-анонсе CNN, в понедельник. Согласно расследованию ( версии - ред.) Bellingcat и CNN, они установили, что в токсинскую группу ФСБ входят от шести до десяти агентов, включая квалифицированных врачей, токсикологов и парамедиков.

СNN сообщает, что полностью расследование будет опубликовано в ближайшую среду. То есть накануне ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В нынешнем году это мероприятие будет совмещено с прямой линией, на которой вопросы зададут не только журналисты. Алексей Навальный говорит, что расследование CNN раскрывает "ужасающие" детали.

CNN отмечает, что согласно законодательству США, если появится «убедительная информация» о том, что иностранное государство применило химическое оружие, администрация обязана применить различные санкции, включая санкции в отношении импорта и экспорта.

Навальный в понедельник также назвал предполагаемых организаторов своего отравления. За покушением может стоять Институт криминалистики ФСБ и его сотрудники, сообщил Навальный на своем портале и в аккаунтах в соцсетях. Видеоверсия материала опубликована на youtube-канале политика.

Президент России Владимир Путин в конце октября в ходе своего выступления на Валдайском усомнился в том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

В середине октября Евросоюз ввел персональные санкции против шести российских чиновников за инцидент с Навальным. Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.

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Теги: 
Навальный  расследование  санкции  CNN  Bellingca  новичок  химоружие 

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