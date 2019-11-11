11 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотовая связь в России подорожает в 2020 году минимум на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос аналитиков.
Отмечается, что большинство россиян почувствовали подорожание услуг сотовой связи уже сейчас. Это связано с тем, что абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом и видеохостингами, в связи с чем вынуждены выбирать более дорогие тарифы.
Кроме того, отмечен рост стоимости архивных тарифов, за счет чего операторы пытаются компенсировать выпадение доходов в результате отмены внутреннего роуминга. Кроме того, дополнительные расходы операторов связаны с исполнением «закона Яровой».
При этом аналитики расходятся в оценках размера подорожания мобильной связи. Если минимальная оценка предполагает подорожание на 10-12%, то по самым пессимистичным прогнозам рост тарифом может составить от 15 до 25%.
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