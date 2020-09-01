1 сентября. Mossovetinfo.ru – Число людей, заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии, превысило 1 миллион человек, сообщает оперативный штаб.



На сегодняшней день в России выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. 815 705 человек уже излечились от заражения, 17 299 человек скончались.



В Москве на 1 сентября зафиксировано 263 059 случаев заражения коронавирусом, из них 641 случай – за последние сутки. От коронавируса вылечились 215 383 человека, скончались 4832 человека (за последние сутки – 11).