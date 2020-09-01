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В России     01.09.2020 10:41

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион человек

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Теги:  коронавирус  статистика 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Число людей, заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии, превысило 1 миллион человек, сообщает оперативный штаб.

На сегодняшней день в России выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. 815 705 человек уже излечились от заражения, 17 299 человек скончались.

В Москве на 1 сентября зафиксировано 263 059 случаев заражения коронавирусом, из них 641 случай – за последние сутки. От коронавируса вылечились 215 383 человека, скончались 4832 человека (за последние сутки – 11).


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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