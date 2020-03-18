18 марта. Mossovetinfo.ru – Число заразившихся коронавирусом в России возросло со 114 до 147 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



В связи с распространением коронавируса Россия с 18 марта ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.