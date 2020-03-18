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В России     18.03.2020 14:36

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек

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Теги:  коронавирус  статистика 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Число заразившихся коронавирусом в России возросло со 114 до 147 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В связи с распространением коронавируса Россия с 18 марта ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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