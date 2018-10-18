18 октября. Mossovetinfo.ru – Количество погибших в результате нападения на Политехнический колледж в Керчи достигло уже 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Керчи.



Тела погибших опознаны. Среди погибших 15 учеников колледжа (в том числе 11 несовершеннолетних), и 5 сотрудников учебного заведения.



В среду, 17 октября студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство, затем открыл стрельбу по людям из ружья, после чего покончил с собой. Первоначально сообщалось, что в жертвами нападения стали 10 человек, около 50 получили ранения.



СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «террористический акт», однако позднее переквалифицировал его на «убийство».