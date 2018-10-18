Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     18.10.2018 08:21

Число жертв атаки на колледж в Керчи выросло до 20 человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Керчь  нападение  убийство  жертвы 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Количество погибших в результате нападения на Политехнический колледж в Керчи достигло уже 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Керчи.

Тела погибших опознаны. Среди погибших 15 учеников колледжа (в том числе 11 несовершеннолетних), и 5 сотрудников учебного заведения.

В среду, 17 октября студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство, затем открыл стрельбу по людям из ружья, после чего покончил с собой. Первоначально сообщалось, что в жертвами нападения стали 10 человек, около 50 получили ранения.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «террористический акт», однако позднее переквалифицировал его на «убийство».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Керчь  нападение  убийство  жертвы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:20 Город (Москва и область) Десять пострадавших при нападении на колледж в Керчи доставят на лечение в Москву

09:08 Общество Первый снег ожидается в Москве 22 октября

08:36 Происшествия Полиция в Москве задержала подозреваемого в мошенничестве на 5,6 миллиона рублей

08:27 Город (Москва и область) Расписание пригородных электричек изменится в дни ноябрьских праздников

08:21 В России Число жертв атаки на колледж в Керчи выросло до 20 человек

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru