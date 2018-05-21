Другие материалы
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В России
22.05.2018, 09:18
Евгений Ройзман подал в отставку с поста мэра Екатеринбурга
22 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в своем микроблоге в Twitter, что подал в отставку. Он занимал эту должность с сентября 2013 года «Поправки в Устав Е...
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В России
21.05.2018, 16:55
ЦБ: ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
21 мая. Mossovetinfo.ru – Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании по отчету Центробанка в рабочей группе в Госдуме. «В...
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В России
21.05.2018, 11:08
ФСБ раскрыла экстремистскую группировку в Крыму
21 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группировки, созданной для действий в Крыму, сообщает РИА Новости. Группа была создана по указанию главы так называемого «Ме...