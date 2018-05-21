22 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в своем микроблоге в Twitter, что подал в отставку. Он занимал эту должность с сентября 2013 года



«Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра - прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку, - написал Ройзман.



Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло решение об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Об этом сообщили в областном парламенте. Закон уже вступил в силу. Теперь мэра Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией.



Ройзман тогда заявил, что, если депутаты примут этот закон, «он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга».