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В России     22.05.2018, 09:18

Евгений Ройзман подал в отставку с поста мэра Екатеринбурга

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Теги:  Евгений Ройзман  Ройзман  Екатеринбург  Свердловская область 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в своем микроблоге в Twitter, что подал в отставку.  Он занимал эту должность с сентября 2013 года

«Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра - прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку, - написал Ройзман.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло решение об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Об этом сообщили в областном парламенте. Закон уже вступил в силу. Теперь мэра Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией.

Ройзман тогда заявил, что, если депутаты примут этот закон, «он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга».


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Теги: 
Евгений Ройзман  Ройзман  Екатеринбург  Свердловская область 

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