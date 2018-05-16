Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     21.05.2018, 11:08

ФСБ раскрыла экстремистскую группировку в Крыму

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  Крым  экстремизм 

21 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группировки, созданной для действий в Крыму, сообщает РИА Новости.

Группа была создана по указанию главы так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России), Рефата Чубарова, одним из помощник Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева – Эролом Велиевым. Помимо Велиева в группу входили бывшие боксеры Стешенко и Третьяков.

Группа планировала акции для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове». В январе экстремисты с помощью бутылок с зажигательной смесью. В апреле Стешенко вновь попытался въехать в Крым, для проведения провокаций, однако был задержан. За каждую акцию участникам группировки обещали заплатить по 500 долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно, они объявлены в федеральный розыск.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  Крым  экстремизм 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:27 Город (Москва и область) Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности

12:23 Город (Москва и область) В Москве появится более 300 новых парковочных мест

11:55 Происшествия Новый фигурант по делу о призывах к массовым беспорядкам арестован в Москве

11:33 Власть Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

11:08 В России ФСБ раскрыла экстремистскую группировку в Крыму

Актуальные материалы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

12:54 Город (Москва и область) Велопарад пройдет в Москве 20 мая

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru