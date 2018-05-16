21 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группировки, созданной для действий в Крыму, сообщает РИА Новости.



Группа была создана по указанию главы так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России), Рефата Чубарова, одним из помощник Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева – Эролом Велиевым. Помимо Велиева в группу входили бывшие боксеры Стешенко и Третьяков.



Группа планировала акции для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове». В январе экстремисты с помощью бутылок с зажигательной смесью. В апреле Стешенко вновь попытался въехать в Крым, для проведения провокаций, однако был задержан. За каждую акцию участникам группировки обещали заплатить по 500 долларов США.



Возбуждено уголовное дело по статье создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно, они объявлены в федеральный розыск.