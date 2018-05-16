Другие материалы
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В России
21.05.2018, 11:08
ФСБ раскрыла экстремистскую группировку в Крыму
21 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группировки, созданной для действий в Крыму, сообщает РИА Новости. Группа была создана по указанию главы так называемого «Ме...
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В России
21.05.2018, 10:21
Путин предложил сохранить за Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018»
21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018». Распоряжение президента опубл...
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В России
16.05.2018, 17:13
Около трети российского коньяка является подделкой - Роскачество
16 мая. Mossovetinfo.ru – Около трети коньяков, производимых в России, является подделкой, следует из данных исследования, проведенного Роскачеством. Эксперты ведомства исследовали 47 образц...