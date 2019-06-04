4 июня. Mossovetinfo.ru – Российская Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугами каршеринга для злостных нарушителей ПДД и тех водителей, кто когда-нибудь был лишен прав, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова.
По мнению ГИБДД, такие водители несут угрозу для других участников дорожного движения.
Для реализации этого запрета в ГИБДД планируют создать единую базу данных, в которую будут занесены все злостные нарушители и лица, когда-либо лишенные водительских прав. Доступ к этой базе получат и каршеринговые компании, с тем чтобы иметь возможность заблокировать предоставление услуги злостным нарушителям.
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