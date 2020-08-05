5 августа. Mossovetinfo – Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства России.



Безвизовый въезд разрешен обладателям дипломатических и служебных паспортов из стран, с которыми заключены договора о безвизовых поездках.



Кроме того, в Россию смогут въехать граждане стран, с которыми у России есть договора о безвизовом въезде, если поездка связана со смертью близких родственников.