29 апреля. Mossovetinfo.ru – Всего два рабочих дня ожидают россиян на наступившей неделе – 29 и 30 апреля.
Затем жителей страны ожидают длинные выходные – с 1 по 5 мая.
После этого, на следующей неделе следуют еще три рабочих дня - с 6 по 8 мая, за которыми последуют 4 дня отдыха – с 9 по 12 мая.
При этом в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на 1 час.
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