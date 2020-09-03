3 сентября. Mossovetinfo.ru - Минэкономики внесло на рассмотрение правительства проект постановления о правилах продажи на аукционах «красивых» автомобильных номеров, сообщает «Коммерсантъ».



Согласно проекту постановления, аукционы будут проходить на порталах госуслуг, цена на «красивые» автомобильные номера может достигать 6 миллионов рублей. Доходы от продажи таких номеров будут поровну делить региональный и федеральный бюджет. Получить красивый номер случайно будет нельзя, граждане будут выбирать их на портале госуслуг, а затем выкупать на аукционе.



Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например А111АА) - базовая ставка за такие номера составит 600 тысяч рублей. Номера с одинаковыми буквами и цифрами (А100АА, В200ВВ, С300СС) будут стоить от 450 тысяч рублей. Мото номера с одинаковыми буквами (0004ММ, 0003РР) будут стоить 200 тысяч рублей.



За 5.000 рублей можно будет выбрать номер без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний. При этом, каждый регион сможет увеличить стоимость «красивого» номера до 10 раз. таким образом, автомобильный номер может стоить до 6 миллионов рублей, мотономер - до 2 миллионов рублей.



Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.