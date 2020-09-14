Другие материалы
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В России
15.09.2020, 02:06
В России обсудят проект введения почасового МРОТа
15 сентября. Mossovetinfo.ru - В России рассмотрят проект введения почасового минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия». По данным издания, идея создания почасового МРОТа внесен...
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В России
15.09.2020, 01:49
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%
15 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году материнский капитал в России будет проиндексирован на 3,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Таким образом, в следующем г...
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В России
14.09.2020, 10:49
Минтранс разработал проект масштабных поправок в ПДД
14 сентября. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал проект масштабных поправок в Правила дорожного движения, которые уже прошел две стадии общественных обсуждений и направлен в аналитический центр п...