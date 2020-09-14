15 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году материнский капитал в России будет проиндексирован на 3,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.



Таким образом, в следующем году выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго ребенка - 155 550 рублей. Если семья не получала выплаты на первого ребенка, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля.