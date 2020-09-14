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В России     15.09.2020 01:49

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%

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Теги:  материнский капитал  индексация 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году материнский капитал в России будет проиндексирован на 3,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Таким образом, в следующем году выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго ребенка - 155 550 рублей. Если семья не получала выплаты на первого ребенка, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля.


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Теги: 
материнский капитал  индексация 

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