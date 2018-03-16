МИД РФ закончил подготовка ответных мер против Великобритании

16 марта. Mossovetinfo.ru – В МИД России подготовлены ответные меры против Великобритании после решения Лондона выдворить из страны 23 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД Марии Захаровой.



«Все решения российской стороной приняты и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности», - заявила Захарова.



14 марта премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и заявила о ряде мер против России, в томи числе – выдворения в течение 5 дней 23 российских дипломатов.