15 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва и еще 19 регионов России с 15 апреля перешли на цифровое вещание федеральных телевизионных каналов.



Это вторая волна перехода на цифровое вещание. Помимо Москвы, на «цифру» перешли Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Ставрополье, Удмуртия, Чувашия, Новгородская, Липецкая, Курганская, области и ряд других регионов.



Переход на цифровое вещание стартовал в декабре 2018 года в Тверской области. 11 февраля текущего года на «цифру» перешли еще семь российских регионов. Третья волна перехода стартует 3 июня, в рамках третьей волны на цифровое вещание перейдут все остальные регионы страны.



Таким образом, в 2019 году на цифровое вещание перейдут все регионы России. Все население страны получит бесплатный доступ к двум пакетам цифровых каналов высокого качества. Раньше подобные предложения входили в состав платных пакетов.



В первый триплекс входят каналы Первый, «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй триплекс входят каналы «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».



Ранее сообщалось, что в Москве аналоговое телевидение будет работать несмотря на запуск цифрового вещания. Власти Москвы договорились с операторами кабельных сетей о продолжении работы аналогового вещания в кабельных сетях. Таким образом, москвичи смогут сами выбирать переходить им на цифровое вещание или оставить аналоговый сигнал.