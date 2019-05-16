16 мая. Mossovetinfo.ru – Среднестатистической российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимо 78 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



По данным исследования каждой четвертой семье для поддержания нормального уровня жизни необходимо от 45 до 60 тысяч рублей в месяц, каждой десятой – от 30 до 45 тысяч. Более половины опрошенных (51%) считают, что для нормальной жизни семье из трех человек необходим доход от 60 до 120 тысяч рублей в месяц. 11% опрошенных считают, что для нормальной жизни среднестатистической семье нужно более 120 тысяч рублей.



За год запросы россиян выросли на 2,1 тысячи рублей или на три процента и приблизились к показателям 2014 года, когда для нормального уровня жизни средней семье требовалось 78,5 тысячи рублей в месяц.