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В России     16.05.2019 11:01

Названа сумма необходимая российской семье для нормальной жизни - исследование

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Теги:  опрос  доходы 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Среднестатистической российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимо 78 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

По данным исследования каждой четвертой семье для поддержания нормального уровня жизни необходимо от 45 до 60 тысяч рублей в месяц, каждой десятой – от 30 до 45 тысяч. Более половины опрошенных (51%) считают, что для нормальной жизни семье из трех человек необходим доход от 60 до 120 тысяч рублей в месяц. 11% опрошенных считают, что для нормальной жизни среднестатистической семье нужно более 120 тысяч рублей.

За год запросы россиян выросли на 2,1 тысячи рублей или на три процента и приблизились к показателям 2014 года, когда для нормального уровня жизни средней семье требовалось 78,5 тысячи рублей в месяц.


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Теги: 
опрос  доходы 

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