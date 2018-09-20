Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     20.09.2018 09:09

Как россияне будут отдыхать в 2019 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выходные дни-2019  выходные 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В России утвержден перенос выходных дней в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Часть праздничных дней, которые совпадают с выходными, перенесены на другие дни.

В 2019 году «длинные» выходные в России будут выглядеть так:

- Новогодние праздники - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- День защитника Отечества - 23 и 24 февраля;
- Международный женский день - с 8 по 10 марта;
- Майские праздники и День Победы - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
- День России - 12 июня;
- День народного единства - со 2 по 4 ноября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выходные дни-2019  выходные 

Возврат к списку

Лента новостей

09:37 Общество В Москве 20 сентября может быть побит температурный рекорд 80-летней давности

09:09 В России Как россияне будут отдыхать в 2019 году

08:46 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро будет закрыт 22 и 23 сентября

08:31 Общество В Приморье аннулировали результаты выборов губернатора

08:21 Город (Москва и область) В Москве стартовал 11-й сезон программы «Миллион деревьев»

Актуальные материалы

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru