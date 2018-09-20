20 сентября. Mossovetinfo.ru – В России утвержден перенос выходных дней в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Часть праздничных дней, которые совпадают с выходными, перенесены на другие дни.



В 2019 году «длинные» выходные в России будут выглядеть так:



- Новогодние праздники - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

- День защитника Отечества - 23 и 24 февраля;

- Международный женский день - с 8 по 10 марта;

- Майские праздники и День Победы - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;

- День России - 12 июня;

- День народного единства - со 2 по 4 ноября.