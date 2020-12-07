7 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Кроме того, от коронавируса вылечились 18 850 человек из числа заболевших ранее, 456 человек скончались.
В Москве за сутки выявлено 7 279 случаев заражения, выздоровели 5 027 человек, скончались в результате заражения 76 человек.
11:20 В России Производители предупредили россиян о росте цен на говядину
11:05 В России Оперштаб сообщил о статистике по коронавирусу
10:50 Происшествия В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар, спасено 13 человек - МЧС
10:00 В России Минздрав: нужно рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами из-за COVID-19
09:40 Общество Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних праздников
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря