7 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, от коронавируса вылечились 18 850 человек из числа заболевших ранее, 456 человек скончались.



В Москве за сутки выявлено 7 279 случаев заражения, выздоровели 5 027 человек, скончались в результате заражения 76 человек.