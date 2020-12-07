 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     07.12.2020 11:05

Оперштаб сообщил о статистике по коронавирусу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, от коронавируса вылечились 18 850 человек из числа заболевших ранее, 456 человек скончались.

В Москве за сутки выявлено 7 279 случаев заражения, выздоровели 5 027 человек, скончались в результате заражения 76 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

11:20 В России Производители предупредили россиян о росте цен на говядину

11:05 В России Оперштаб сообщил о статистике по коронавирусу

10:50 Происшествия В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар, спасено 13 человек - МЧС

10:00 В России Минздрав: нужно рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами из-за COVID-19

09:40 Общество Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних праздников

Актуальные материалы

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru