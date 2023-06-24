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В России
25.06.2023, 06:44
Песков: ситуацию с Вагнером удалось разрешить без дальнейших потерь
25 июня — Mossovetinfo.ru — Ситуацию с ЧВК Вагнер удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренност...
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В России
24.06.2023, 10:41
Обращение к гражданам России Владимира Путина 24 июня 2023 года – полная стенограмма,
24 июня — Mossovetinfo.ru — ИА МОССОВЕТ публикует полный текст Обращения к гражданам России Владимира Путина 24 июня 2...
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В России
24.06.2023, 10:23
Путин: все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание
24 июня — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин назвал действия главы создателя группы «Вагнер» Евгения При...