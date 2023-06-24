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В России     25.06.2023 06:44

Песков: ситуацию с Вагнером удалось разрешить без дальнейших потерь

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Теги:  Песков  Кремль  Вагнер  ЧВК 

25 июня — Mossovetinfo.ru — Ситуацию с ЧВК Вагнер удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренность о возвращении бойцов Вагнера в свои лагеря, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером 24 июня.

Была достигнута договоренность о том, что ЧВК Вагнер вернется в свои лагеря, расположения.

Колонна с техникой и бойцами ЧВК "Вагнер" в ночь на воскресенье покинула территорию Ростова-на-Дону, сообщил в Tektgram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Теги: 
Песков  Кремль  Вагнер  ЧВК 

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