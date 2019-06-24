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В России     24.06.2019 08:41

Почти половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели - ВЦИОМ

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  рабочая неделя  Дмитрий Медведев 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Почти половина россиян (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели до 4 дней, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно данную идею восприняли 29% опрошенных, еще 17% респондентов заявили, что им все равно, 6% затруднились с ответом.
Отмечается, что наибольшую поддержку идея сокращения рабочей недели до четырех дней получила в Москве и Санкт-Петербурге (36%), в городах-миллионниках (34%) и среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

В тоже время не поддерживают данную инициативу жители населенных пунктов с населением от 100 до 500 тысяч человек (52%), жители городов с населением от 500 до 950 тысяч человек (5%), и россияне старшего поколения в возрасте 60 лет и старше (58%).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в связи с техническим прогрессом в будущем возможно сокращение рабочей недели до 4 дней.


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  рабочая неделя  Дмитрий Медведев 

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