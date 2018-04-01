1 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, подписав соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.



Тулеев, который руководил Кемеровской областью почти 21 год подал в отставку утром 1 апреля.