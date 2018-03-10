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В России     10.03.2018 11:01

Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции

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Теги:  Владимир Путин  Путин  оппозиция  Алексей Навальный  Навальный 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал о своем отношении к российской оппозиции в целом и к Алексею Навальному в частности.

На вопрос, могли бы Путин и Навальный стать партнерами, а также мог бы Путин позволить Навальному стать «вызовом для него», президент России ответил следующее.

«Вопрос о том, с кем я мог бы сотрудничать, с кем бы я не хотел сотрудничать, – я Вам могу сказать абсолютно откровенно: я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с Вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть, в том числе и…», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент России также ответил на вопрос, мог бы ли он помиловать Алексея Навального, чтобы тот смог принять участие в выборах президента:

«Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает… Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определённых политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание».


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  оппозиция  Алексей Навальный  Навальный 

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