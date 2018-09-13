13 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело проверку творога, продающегося на российском рынке, говорится в сообщении ведомства.



Всего было исследовано 73 торговые марки творога, которые охватывают около 70% рынка. Проверка проводилась по 25 параметрам качества и безопасности. В результате проверки было установлено, что всем обязательным требованиям соответствуют только 27 марок творога, или 37% от всех проверенных марок. В остальных случаях обнаружены нарушения требований.



Самым массовым нарушением стало нарушение микробиологических показателей – подобная проблема обнаружена в 22 случаях. Кроме того, в 6 случаях было выявлено использование немолочных жиров. В 9 случаях было выявлено использование антибиотиков. Также были выявлены такие нарушения, как недостаточная жирность творога, использование крахмала и искусственных консервантов.