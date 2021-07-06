Роспотребнадзор изменил правила возвращения россиян из-за границы

6 июля. Mossovetinfo.ru - Росоптребнадзор изменил правила возвращения россиян из-за границы, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Россияне, которые не вакцинированы от коронавируса и не переболели коронавирусом, по возвращении из-за рубежа должны будут соблюдать режим изоляции до сдачи ПЦР-теста, который должен быть сдан в течение 3 дней после возвращения.



В тоже время, для вакцинированных россиян и россиян, переболевших коронавирусом, возвращающихся из-за границы, обязательное ПЦР-тестирование отменяется.



Постановление вступает в силу с 7 июля.