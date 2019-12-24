24 декабря. Mossovetinfo.ru – Названы подарки, которые россияне не хотели бы получить на Новый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Hi-Tech Mail.ru.



Антирейтинг новогодних подарков составили сувениры и символы наступающего года (не хотели бы получить такие подарки 57% опрошенных), мягкие игрушки (52%) и весы (49%).



Также россияне не хотели бы получить в подарок на новый год мыло, календари или станки для бритья (по 48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%).



Среди гаджетов и электроприборов антирейтинг новогодних подарков возглавила электробритва (против такого подарка 49% опрошенных). Также россияне не хотели бы получить на Новый год игровую консоль (41%), музыкальную колонку (38%), электронную книгу (37%), навигатор (36%), экшн-камеру (31%), видеокамеру (29%), робота-пылесос (28%), наушники и фотоаппараты (по 27%).



Из данных исследования следует, что, выбирая новогодние подарки, более половины россиян (53%) обращают внимание на пожелания тех, кому покупают подарки. 18% покупают подарки по заранее составленному списку, 15% - дарят то, что попадется на глаза.



При этом 70% респондентов считают, что подарок обязательно должен пригодится. В тоже время 11% считают, что подарок должен удивит, а 9% заявили, что важно внимание, а не сам подарок.



71% опрошенных заявил, что получает бесполезные подарки, а 9% рассказали, что передаривают такие подарки кому-нибудь еще.