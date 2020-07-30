30 июля. Mossovetinfo.ru – Часть выплат на детей, полученных во время режима самоограничения из-за коронавируса, россияне потратили на погашение микрозаймов, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса CloudPayments.
По данным сервиса, с момента введения в России режима самоизоляции, объемы погашения микрозаймов резко упали. Однако, после того, как россияне начали получать предложенные президентом выплаты семьям с детьми, количество выплат по кредитам в микрофинансовые организации резко выросло.
При этом, максимальное количество выплат пришлось на те даты, когда выплаты на детей поступали большому числу россиян.
Данные сервиса подтвердили и крупнейшие компании, занимающиеся микрозаймами на российском рынке.
10:52 Власть Депутатов Госдумы проверят на наличие двойного гражданства
10:39 Другое Опубликованы результаты исследования по жизнеспособности коронавируса в воде
10:15 В России Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
10:00 В мире В Белоруссии после задержания россиян возбудили уголовное дело о подготовке терактов
09:51 Город (Москва и область) Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг
15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия