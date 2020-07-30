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В России     30.07.2020 10:15

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

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Теги:  микрозаймы  выплаты  кредиты 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Часть выплат на детей, полученных во время режима самоограничения из-за коронавируса, россияне потратили на погашение микрозаймов, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса CloudPayments.

По данным сервиса, с момента введения в России режима самоизоляции, объемы погашения микрозаймов резко упали. Однако, после того, как россияне начали получать предложенные президентом выплаты семьям с детьми, количество выплат по кредитам в микрофинансовые организации резко выросло.

При этом, максимальное количество выплат пришлось на те даты, когда выплаты на детей поступали большому числу россиян.

Данные сервиса подтвердили и крупнейшие компании, занимающиеся микрозаймами на российском рынке.


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Теги: 
микрозаймы  выплаты  кредиты 

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