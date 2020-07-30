30 июля. Mossovetinfo.ru – Часть выплат на детей, полученных во время режима самоограничения из-за коронавируса, россияне потратили на погашение микрозаймов, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса CloudPayments.



По данным сервиса, с момента введения в России режима самоизоляции, объемы погашения микрозаймов резко упали. Однако, после того, как россияне начали получать предложенные президентом выплаты семьям с детьми, количество выплат по кредитам в микрофинансовые организации резко выросло.



При этом, максимальное количество выплат пришлось на те даты, когда выплаты на детей поступали большому числу россиян.



Данные сервиса подтвердили и крупнейшие компании, занимающиеся микрозаймами на российском рынке.