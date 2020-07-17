17 июля. Mossovetinfo.ru – Цены на газ вырастут для населения с 1 августа, соответствующий приказ Федеральном антимонопольной службы опубликован на официальном портале правовой информации.



Цена на газ для населения вырастет на 3%. При этом о повышении цены на газ для промышленности не сообщается.



Первоначально тарифы на газ планировалось поднять с июля, однако в связи с пандемией коронавируса решение было отложено.