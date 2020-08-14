14 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября Россия возобновит авиасообщение с рядом стран СНГ, сообщает издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР».



Поданным издания, авиасообщение будет возобновлено с Таджикистаном, Киргизией, Казахстаном и Арменией.



Кроме того, международные рейсы, которые сейчас вылетают только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, начнут летать из Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Также есть вероятность открытия для международного авиасообщения аэропортов в Казани, Краснодаре и Сочи, однако это может произойти позже – в середине или в конце сентября.