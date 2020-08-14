 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     14.08.2020 09:18

С 1 сентября Россия возобновит авиасообщение с рядом стран СНГ - СМИ

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  авиасообщение  международное авиасообщение  авиаперелеты 

14 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября Россия возобновит авиасообщение с рядом стран СНГ, сообщает издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР».

Поданным издания, авиасообщение будет возобновлено с Таджикистаном, Киргизией, Казахстаном и Арменией.

Кроме того, международные рейсы, которые сейчас вылетают только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, начнут летать из Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Также есть вероятность открытия для международного авиасообщения аэропортов в Казани, Краснодаре и Сочи, однако это может произойти позже – в середине или в конце сентября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
авиасообщение  международное авиасообщение  авиаперелеты 

Возврат к списку

Лента новостей

09:18 В России С 1 сентября Россия возобновит авиасообщение с рядом стран СНГ - СМИ

08:36 В России Сбербанк отменил бесплатную рассылку о переводах на карты

08:28 Город (Москва и область) Акция «Бесплатные часы» возобновилась на ВДНХ

20:59 В мире Трамп против финансирования Почтовой службы США для голосования по почте

20:36 Происшествия В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был шестилетний ребенок

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru