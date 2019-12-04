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В России     04.12.2019 09:22

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

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Теги:  штрафы  автоштрафы 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – С 1 января в России вступят в силу новые штрафы для водителей, которые касаются преимущественно коммерческого транспорта и водителей, только что купивших автомобиль, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

С нового года вводится запрет на парковку в ночное время во дворах жилых домов коммерческих автомобилей, в том числе автомобилей каршеринга. Штраф за это нарушение будет составлять от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа будет еще выше. При этом, за парковку каршеринговых автомобилей во дворах будут не только компании каршеринга, но и водители, которые завершили поездку во дворе.

Кроме того, с нового запрещается проезд по дорогам общего пользования на автомобилях без номеров. Штраф за это нарушение будет составлять от 5 тысяч рублей до лишения прав.


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Теги: 
штрафы  автоштрафы 

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