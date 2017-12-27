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В России     27.12.2017 09:41

Школьные автобусы в России оснастят «мигалками»

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Теги:  автобусы  школьные автобусы  мигалки  Правительство РФ 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Школьные автобусы в России оснастят желтыми или оранжевыми проблесковыми маячками, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, проблесковые маячки должны быть включены только во время движения автобуса. Кроме того, постановление устанавливает минимальный стаж вождения для водителей, которые смогут перевозить детей, в 1 год.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что данные меры должны минимизировать риски возникновения ДТП при перевозке групп детей.


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Карта места

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Теги: 
автобусы  школьные автобусы  мигалки  Правительство РФ 

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