28 октября. Mossovetinfo.ru – Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
В связи с празднованием Дня народного единства, среда, 4 ноября, будет выходным днем.
Таким образом, в первую неделю ноября будет только 4 рабочих дня: понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, а также четверг и пятница 5 и 6 ноября.
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