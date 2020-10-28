28 октября. Mossovetinfo.ru – Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.



В связи с празднованием Дня народного единства, среда, 4 ноября, будет выходным днем.



Таким образом, в первую неделю ноября будет только 4 рабочих дня: понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, а также четверг и пятница 5 и 6 ноября.